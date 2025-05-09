Автомобиль Вольво S40 в Донецке - 890 000 руб

Продам Вольво S40, объём 2.4, 2005г. Коробка автомат, круиз контроль.Родной пробег 166 тыс. Делать по машине ничего не нужно, вся ходовая перебрана, новые передние пружины, новые стойки, амортизаторы, новые тормозные диски в круг + колодки, поменяна тормозная жидкость, масло в ДВС, масло в АКПП, форсунки почищены 7 тыс.