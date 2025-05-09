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Копеечка - Объявления Донбасса

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Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Газ. Плита. И. Мойка Рядом. Плохо. Надо. Ближе. К. Окну. А. Так. Красиво2 комнатная кварт...
  • Боцман
    Себе купи. Сволочь.Напашник бр 2 свм...
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    Сволота и Сука продаёшь каски. Они нужны нашим ребятам на СВО. Таких бля... на ленточку и без касок и броников.Тактический шлем ...

Автомобиль Вольво S40 в Донецке - 890 000 руб

Автомобиль Вольво S40 в Донецке - 890 000 руб

Продам Вольво S40, объём 2.4, 2005г. Коробка автомат, круиз контроль.Родной пробег 166 тыс. Делать по машине ничего не нужно, вся ходовая перебрана, новые передние пружины, новые стойки, амортизаторы, новые тормозные диски в круг + колодки, поменяна тормозная жидкость, масло в ДВС, масло в АКПП, форсунки почищены 7 тыс.

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