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Привалова о долге ВФЛА перед World Athletics: «Что мы должны были заплатить осенью прошлого года, мы сделаем. Дальше — будем смотреть»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала ситуацию с выплатой долга перед World Athletics.

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