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Царьград

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Россия достигла четвёртого места в рейтинге мировых экономик

Россия достигла четвёртого места в рейтинге мировых экономик

Россия стала четвёртой в мире по ВВП по ППС несмотря на санкции. Депутат Александр Якубовский прокомментировал экономическое достижение в условиях ограничений, подчеркнув важность адаптации и сохранение внутреннего потенциала.

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