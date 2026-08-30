Россия достигла четвёртого места в рейтинге мировых экономик

Россия стала четвёртой в мире по ВВП по ППС несмотря на санкции. Депутат Александр Якубовский прокомментировал экономическое достижение в условиях ограничений, подчеркнув важность адаптации и сохранение внутреннего потенциала.
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