«Сомнений не осталось». Мартин Брандл высказался о будущем Серхио Переса

Getty Images / Red Bull Content PoolЭксперт Sky Sports Мартин Брандл уверен, что Серхио Перес сохранит своё место в Red Bull Racing даже в случае поражения в битве за вице-чемпионство с Льюисом Хэмилтоном.
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