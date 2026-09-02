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Трем десяткам нелегальных мигрантов придется попрощаться с Алтайским краем

Трем десяткам нелегальных мигрантов придется попрощаться с Алтайским краем

За пределы Алтайского края выдворили 29 нелегальных мигрантов, а пятерых из них депортировали из страны, сообщила пресс-служба регионального главка МВД по итогам оперативно-профилактической операции "Нелегальный мигрант".

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