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Первый в мире «детский сад» для роботов открыли в Пекине

Первый в мире «детский сад» для роботов открыли в Пекине

В Пекине открылась экспериментальная площадка для обучения роботов, которую разработчики называют первым в мире «детским садом» для машин.

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