Объявлены номинанты «Грэмми»-2024

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на главную музыкальную премию «Грэмми»-2024. В этот раз почти все номинанты в главных категориях много тех звезд, кто в прежние годы был обделен номинациями на престижную награду.
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