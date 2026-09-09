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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исаков об обмене Соколова: «К Егору по самоотдаче вопросов не было. Речь больше идет о каких-то наших внутренних пожеланиях и видении. Решение принималось не за один день»

Главный тренер «Торпедо»  Алексей Исаков высказался после поражения от ЦСКА со счетом 0:3. – Достаточно плотная игра получилась с нашей стороны.

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