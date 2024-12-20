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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики The Witcher 4 рассказали о любовной линии, сайд-квестах и их вариатив...

Разработчики The Witcher 4 рассказали о любовной линии, сайд-квестах и их вариатив...

Разработчики The Witcher 4 рассказали о любовной линии, сайд-квестах и их вариативностиПосле показа трейлера The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024 представители CD Projekt начали рассказывать о том, чего нам ждать от игры.

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