Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Людмила Иванова Мигрантов - только на вахтовый метод работы! Без семей, детей, родственников и соседей по кишлаку!

Олег Орлов Ну... Вообще-то у нас и на россиян страховку, бесплатную для сотрудников оплачивает работодатель в виде отчислений...