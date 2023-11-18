Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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    да вы что!!!! Унас даже коррупции нет .Бишкек призвал Мо...

Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Бишкек призвал Москву предоставить мигрантам и их семьям бесплатное медицинское страхование

Юрий Кот Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов предложил России якобы в соответствии с нормами ЕАЭС рассмотреть введение обязательного медицинского страхования для находящихся в России киргизских мигрантов, а также выразил надежду на «положительное рассмотрение этого вопроса» (ОМС — государственное обязательное социальное страхование граждан Российской Федерации, предписанное статьей 41 Конституции РФ).

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Комментарии
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Людмила Иванова
Мигрантов - только на вахтовый метод работы! Без семей, детей, родственников и соседей по кишлаку!
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21 мин.
Олег Орлов
Ну... Вообще-то у нас и на россиян страховку, бесплатную для сотрудников оплачивает работодатель в виде отчислений...
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10 мин.
леонид рыбаков
да вы что!!!! Унас даже коррупции нет .
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8 мин.

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