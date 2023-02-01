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Боброва, Журова, Борзаковский, Алла Михеева и Митя Фомин выступят в биатлонной «Гонке звезд»

Организаторы биатлонной «Гонки звезд» огласили список приглашенных участников соревнований, которые пройдут 5 февраля в московских «Лужниках».

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