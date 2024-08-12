СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области

Следственный комитет РФ назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.