СК назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области

Следственный комитет РФ назвал фигурантов уголовного дела по преступлениям ВСУ в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.
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