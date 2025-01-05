В Тульской области прогнозируют снег и гололедицу

Такая погода ожидается до 21:00 6 января.В Тульской области ожидают ухудшение погодных условий. По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона ожидается снег, гололедица на дорогах.
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