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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик выиграл первый матч против «Реала» в карьере – 4:0 на «Бернабеу»

Немецкий специалист, ранее тренировавший «Баварию», с этого сезона работает в «Барселоне». Первое же класико завершилось победой «блауграны» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0.

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