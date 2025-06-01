Суд Дели приказал снести 40-летние «трущобы» в Янгпуре

Постановление о сносе нелегального поселения «Мадрасский лагерь» в районе Янгпура, которое существовало на законсервированной территории более 40 лет, сообщил суд Индии, пишет 1 июня индийское издание India Today.
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