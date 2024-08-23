Московский городской суд приговорил к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима членов группы наркоторговцев, которые платили почтовым сотрудникам для создания поддельных банковских карт.
Суд вынес приговор подделывавшим карты банков через "Почту РФ" наркоторговцам
Комментарии
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Константин Самарин
Странно получается: наркоторговцам по 12-15 лет, а работнице почты, фактически получавшей взятки, и совершившей служебные преступления, только 3 года принудительных работ. Почему такая лояльность? И что, она одна помогала наркоторговцам? Или остальные смо6ли полностью откупиться, а ее назначили козлом отпущения? Может стоит проверить счета в банках у судьи, вынесшем такой приговор?
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