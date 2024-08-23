Суд вынес приговор подделывавшим карты банков через "Почту РФ" наркоторговцам

Константин Самарин

Странно получается: наркоторговцам по 12-15 лет, а работнице почты, фактически получавшей взятки, и совершившей служебные преступления, только 3 года принудительных работ. Почему такая лояльность? И что, она одна помогала наркоторговцам? Или остальные смо6ли полностью откупиться, а ее назначили козлом отпущения? Может стоит проверить счета в банках у судьи, вынесшем такой приговор?