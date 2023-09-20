Нижегородская правда

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Архитектурно-художественную концепцию шести улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца года

Архитектурно-художественную концепцию шести улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца года

19 сентября 2023 года на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты городской Думы Нижнего Новгорода ознакомились с проводимой работой по улучшению внешнего облика города и формированию городской среды.

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