Архитектурно-художественную концепцию шести улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца года

19 сентября 2023 года на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты городской Думы Нижнего Новгорода ознакомились с проводимой работой по улучшению внешнего облика города и формированию городской среды.
19 сентября 2023 года на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты городской Думы Нижнего Новгорода ознакомились с проводимой работой по улучшению внешнего облика города и формированию городской среды.
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