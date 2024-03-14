´Здоровый образ жизни и Мы´ Выставка альбомов и плакатов.

В рамках реализации годовой задачи по воспитанию культуры здоровья и формированию основ здорового образа жизни в учреждении образования прошла выставка альбомов и плакатов ´ЗОЖ и МЫ!´ В выставке приняли участие родители воспитанников.
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