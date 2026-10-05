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Налог на вклады: что изменится для вкладчиков после поправок

Налог на вклады: что изменится для вкладчиков после поправок

Каждый год миллионы россиян сталкиваются с одним и тем же неприятным сюрпризом: осенью приходит налоговое уведомление, и нужно срочно искать деньги, чтобы заплатить государству за процентные доходы по вкладам.

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