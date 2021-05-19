Закон и Порядок

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Пронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье"

Пронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье"

Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Народ русский саркастически утверждает, что наглость – это второе счастье.

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Sergey Iv
А Что ни кто не в курсе что центро-банк это иностранное предприятие на нашей территории, так называемый регулятор! Англичане еще в индии его обкатали. Теперь эти центробанки во всех колониях англии и америки.

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