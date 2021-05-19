Пронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье"

Закон и ПорядокБизнес и финансыПронько раскрыл зарплаты команды Набиуллиной: "Наглость – второе счастье" Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Народ русский саркастически утверждает, что наглость – это второе счастье.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSergey IvА Что ни кто не в курсе что центро-банк это иностранное предприятие на нашей территории, так называемый регулятор! Англичане еще в индии его обкатали. Теперь эти центробанки во всех колониях англии и америки.Комментировать
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