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Daily Storm

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ЛДПР потребовала решить жилищные проблемы семей военных флота в отдаленных гарнизонах

ЛДПР потребовала решить жилищные проблемы семей военных флота в отдаленных гарнизонах

Слуцкий заявил, что государство должно вкладываться в социальную инфраструктуру так же системно, как в строительство кораблейЛДПР выступила с инициативой по поддержке семей военнослужащих в День Военно-морского флота России.

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