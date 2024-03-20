Спасатели пробурят скважину на месте обвала в руднике «Пионер»

К руднику «Пионер» в Зейском округе Амурской области, где два дня назад произошло обрушение горных пород, привезли буровую установку, с ее помощью специалисты сделают скважину диаметром около 10 сантиметров.
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