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Шарлиз Терон в Schiaparelli, Джессика Альба в полупрозрачном платье, Хайди Клум, Кэти Перри посетили гала-вечер Baby2Baby

Шарлиз Терон в Schiaparelli, Джессика Альба в полупрозрачном платье, Хайди Клум, Кэти Перри посетили гала-вечер Baby2Baby

В Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе состоялся благотворительный гала-вечер американской организации Baby2Baby, который ежегодно проводится с целью сбора средств и предметов первой необходимости для сирот и детей из малоимущих семей.

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