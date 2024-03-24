Депутат тольяттинской Думы отправляется на службу в зону СВО

Об этом парламентарий сообщил на своих страницах в социальных сетях.Речь идет о Василии Воробьеве, который на протяжении длительного времени занимался сбором и отправкой гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции.
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