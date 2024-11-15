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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции рассказали о вреде наркотиков старшеклассникам Херсонской области

В рамках федеральной межведомственной операции «Чистое поколение» сотрудники полиции провели профилактические занятия с учениками 8-11 классов Новотроицких школ №№ 1 и 2, Чаплынской школы № 1 и Ивановской школы.

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