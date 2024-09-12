Прозоров связал попытку высадки ВСУ в Черном море с борьбой Буданова и Сырского

Неудавшаяся попытка военнослужащих Сил специальных операций (ССО) ВМС Украины высадиться на платформах в Черном море говорит о борьбе за власть между главой ГУР Украины Кириллом Будановым и главкомом ВСУ Александром Сырским.
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