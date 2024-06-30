Кенсингтонский дворец неожиданно выпустил срочное сообщение о здоровье Кейт Миддлтон 

Внезапное сообщение о здоровье Кэтрин, принцессы Уэльской, вызывает беспокойство и неопределенность. Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская вот уже несколько месяцев переживает нестабильные дни, связанные со своим здоровьем.