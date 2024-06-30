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Кенсингтонский дворец неожиданно выпустил срочное сообщение о здоровье Кейт Миддлтон 

Кенсингтонский дворец неожиданно выпустил срочное сообщение о здоровье Кейт Миддлтон 

Внезапное сообщение о здоровье Кэтрин, принцессы Уэльской, вызывает беспокойство и неопределенность. Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская вот уже несколько месяцев переживает нестабильные дни, связанные со своим здоровьем.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мне ЖАЛЬ всех, кто болен раком!!
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15 час.

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