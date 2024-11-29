Рэпер Акала впервые прокомментировал сообщения о своем романе с Анджелиной Джоли

Фанаты Джоли не поверили словам Акалы. Анджелина Джоли Kika Press/Keystone Press Agency/Global Look PressРэпер Акала наконец-то решил внести ясность в то, какие отношения связывают его с Анджелиной Джоли.
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