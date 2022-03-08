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Представлен водонепроницаемый хромбук LG с 11,6-дюймовым дисплеем с углом поворота 360°

Представлен водонепроницаемый хромбук LG с 11,6-дюймовым дисплеем с углом поворота 360°

Ноутбук LG 11TC50Q Chromebook оснащен вращающимся на 360 градусов сенсорным дисплеем, а его корпус является водонепроницаемым и пыленепроницаемым.

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