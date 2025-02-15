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Царьград

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ВСУ сбили F-16: WSJ заявила о серьёзном недостатке в истребителе

ВСУ сбили F-16: WSJ заявила о серьёзном недостатке в истребителе

Летом 2024 года Украина сбила собственный истребитель F-16. Причиной инцидента стал дружественный огонь, о чём сообщила Wall Street Journal, хотя Украина официально это не подтвердила.

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