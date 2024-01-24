Обвиняемой по делу о контрабанде 673 кг кокаина стала экс-студентка из Воронежа

Следователи Федеральной службы безопасности России предъявили бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который она со знакомым намеревалась переправить из Москвы в страны Европейского союза.