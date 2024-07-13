Politico: дипломаты ЕС "вздохнули", когда Байден перепутал Путина и Зеленского

Когда президент США Джо Байден на пресс-конференции на саммите НАТО перепутал российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, среди европейских лидеров и дипломатов "раздался громкий вздох".
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