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Вечерний Новосибирск

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Плата не должна взиматься – Травников напомнил о перерасчете за ЖКХ после аварий в Новосибирске

Плата не должна взиматься – Травников напомнил о перерасчете за ЖКХ после аварий в Новосибирске

«Мы вышли в дома для актирования ущерба общедомового имущества и граждан. Подготовлены платежки, через три дня людям их выдадут, до середины февраля штаб еще будет работать», – заявил руководитель штаба по ликвидации последствия аварий Сергей Семка.

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