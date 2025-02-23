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Царьград

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"Ему каждый день нужен скандал": Муфтий ДУМ разрешил намазы в церкви. Адекватные молчат

"Ему каждый день нужен скандал": Муфтий ДУМ разрешил намазы в церкви. Адекватные молчат

Муфтий ДУМ разрешил намазы в русской церкви. Это ещё норма или уже провокация? "Ему каждый день нужен скандал", - говорит о решении Шамиля Аляутдинова общественница Ахмедова.

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