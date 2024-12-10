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Второй за месяц: в Нижнем Новгороде задержан украинский диверсант с гражданством ФРГ

Второй за месяц: в Нижнем Новгороде задержан украинский диверсант с гражданством ФРГ

Террориста задержали сегодня в Нижнем Новгороде. Им оказался россиянин с гражданством Германии. Это не первый случай, когда наши соотечественники получают паспорт ФРГ, а затем планируют диверсии у себя на Родине.

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Комментарии
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Ника
Губер Нижнего зазывает в область кого попало, вот и получаем. Лучше бы о русских в области позаботился.
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18 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Расстрел
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7 час.

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