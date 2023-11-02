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Ветряная энергетика теряет прибыли и списывает неэффективные проекты

Ветряная энергетика теряет прибыли и списывает неэффективные проекты

Как пишут зарубежные СМИ, с начала месяца о болезненных решениях или неудовлетворительных результатах объявили ветряной гигант Orsted, зеленая рука BP, и китайский производитель ветряных турбин«Ветряная энергетика — на глобальном уровне, не только в США — переживает «идеальный шторм», — цитирует Bloomberg главу датского гиганта Orsted Мэдса Ниппера.

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