Поступления в Национальный публичный бюджет, администрируемые Налоговой службой, растут

Поступления в Национальный публичный бюджет, администрируемый Государственной налоговой службой, за 9 месяцев 2024 года составили около 52,6 млрд леев, что свидетельствует об увеличении примерно 5,7 млрд леев или 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.