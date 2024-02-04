Lamborghini и Ducati вручную расписали красками для таинственного клиента

В рамках сотрудничества двух итальянских брендов — автопроизводителя Lamborghini и мотоциклетной марки Ducati — уже не первый раз выпускаются лимитированные версии супербайков, но обычно инициатором подобных работ выступает одна из задействованных в проекте компаний.