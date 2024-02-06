Белов рассказал о росте производства электрооборудования в РФ в 2023 году

Уход иностранных компаний из РФ спровоцировал спрос на российское оборудование в 2023 году. Так, рост производства электродвигателей, трансформаторов, генераторов, распределительных устройств и прочего оборудования составил 57% по сравнению с 2022 годом.
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