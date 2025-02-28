Директору стройфирмы "Малоэтажная Сибирь" Заикину продлили срок пребывания в СИЗО

Заикина обвиняют в том, что он взял деньги с клиентов, но так и не достроил обещанные дома Центральный районный суд 27 февраля 2025 года продлил меру пресечения директору строительной фирмы "Малоэтажная Сибирь" Ивану Заикину ещё на три месяца.
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