Президент DNS: элементы ИИ внедряются, но человек не девается никуда

Создать национальный телефон сейчас невозможно из-за того, что это дорого и нерентабельно. Даже Apple не делает свой телефон самостоятельно полностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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