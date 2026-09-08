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Русский Днепропетровск

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Фронт всё ближе к Краматорску – город избавляется от имён нацистов

Фронт всё ближе к Краматорску – город избавляется от имён нацистов

Вера Мельник 7 сентября 2026 г.   Линия фронта всё ближе к Краматорску, в настоящее время уже можно говорить о начале освобождения Краматорско-славянской ….

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