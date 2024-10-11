Украинские ресурсы сообщают о прорыве ВС РФ обороны ВСУ в Курской области

Вот интересно, как так получается, что наши ВС успешно отражают атаки противника и при этом в этом же месте освобождают населённые пункты. Как обороняясь можно что-либо освободить? Ну сколько можно держать народ за идиотов?

Юрий Ильинов

Ход операции по уничтожению ВСУ Российские военные за сутки отразили пять атак в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного. Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, нанеся удары по украинским формированиям в районах Дарьино, Толстого Луга, Новый Путь и Плехово. ВС РФ поразили скопления живой силы и техники в ряде населенных пунктов: Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное. За сутки потери украинских сил превысили 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три боевые машины пехоты. Также выведены из строя четыре артиллерийских орудия, установка РСЗО, миномет, станция РЭБ и четыре автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен. С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял около 21 900 военнослужащих, 144 танка, 69 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 897 боевых бронированных машин, 594 автомобиля, 181 артиллерийское орудие, 34 пусковые установки РСЗО (включая 8 HIMARS и 6 MLRS), 9 зенитных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 47 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной техники (в том числе 13 машин разграждения), установку УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Окружение украинских солдат в Курской области Около 1500 солдат ВСУ оказались в окружении в районе села Ольговка Курской области. За сутки ВС РФ выбили украинские войска из четырех населенных пунктов: Шептуховка, Михайловка, Леонидово и Любимовка. Также утверждается, что утром 11 октября удалось освободить село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.