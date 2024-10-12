У калужских троллейбусов случилась вторая авария подряд

В 9:18 в Калуге аварийно отключилась подстанция № 4, питающая контактную сеть троллейбусов в районе улиц Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Моторной и Грабцевского шоссеВ 9:18 в Калуге аварийно отключилась подстанция № 4, питающая контактную сеть троллейбусов в районе улиц Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Моторной и Грабцевского шоссе.
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