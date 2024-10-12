НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

У калужских троллейбусов случилась вторая авария подряд

У калужских троллейбусов случилась вторая авария подряд

В 9:18 в Калуге аварийно отключилась подстанция № 4, питающая контактную сеть троллейбусов в районе улиц Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Моторной и Грабцевского шоссеВ 9:18 в Калуге аварийно отключилась подстанция № 4, питающая контактную сеть троллейбусов в районе улиц Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Моторной и Грабцевского шоссе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх