У калужских троллейбусов случилась вторая авария подряд

В 9:18 в Калуге аварийно отключилась подстанция № 4, питающая контактную сеть троллейбусов в районе улиц Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Моторной и Грабцевского шоссеВ 9:18 в Калуге аварийно отключилась подстанция № 4, питающая контактную сеть троллейбусов в районе улиц Маршала Жукова, Карла Либкнехта, Моторной и Грабцевского шоссе.