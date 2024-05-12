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Военные новости ★ спецоперация

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Командир группы разведки ВСУ: ВС России легко взломали первую линию обороны у границы, потому что её просто не было

Командир группы разведки ВСУ: ВС России легко взломали первую линию обороны у границы, потому что её просто не было

Российские войска в ходе наступления в Харьковской области прошли через первую линию обороны ВСУ как нож сквозь масло, потому что никаких фортификационных сооружений на границе не было.

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