Русалка дух воды или обманчивая красота

Мы привыкли к образу русалки, созданному Андерсеном и Диснеем: прекрасная девушка с рыбьим хвостом, которая поёт о любви и мечтает ходить по земле.
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У наших предков русалка - это птица, кукушка. Пушкин это знал.
Это как у Пушкина..."РУСАЛКА НА ВЕТВЯХ СИДИТ"