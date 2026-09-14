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Велемудр. Мир тесен.

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Русалка дух воды или обманчивая красота

Русалка дух воды или обманчивая красота

Мы привыкли к образу русалки, созданному Андерсеном и Диснеем: прекрасная девушка с рыбьим хвостом, которая поёт о любви и мечтает ходить по земле.

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