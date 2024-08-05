Харрис получила поддержку в гонке от темнокожих и сторонников ЛГБТ*

Политика как она есть

Камала Харрис, которая выдвинулась от Демократической партии на президентских выборах США после выхода Джо Байдена из гонки, известна своей поддержкой ЛГБТ-сообщества* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации).