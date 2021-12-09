Голос Мордора: Красивые фоточки с «героизмом» ВСУ

Сегодня все украинские «патриотические» блогеры постят красивые фоточки, наподобие вот этой День Вооружённых Сил Украины, той силы, которая насмерть стоит на пути дикой московской орды, конных бурятских водолазов, псковских десантников, морпехов Северного флота и той самой знаменитой танковой колонны с фото, которое любит использовать издание «Диалог» в своих анонсах очередных вторжений России на Украину, той самой колонны, которая едет уже больше десяти лет и никуда не может доехать.