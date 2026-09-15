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Несуществующие пьяные свиристели, совы на балконе и черный дятел на земле. Большое интервью с орнитологом

Несуществующие пьяные свиристели, совы на балконе и черный дятел на земле. Большое интервью с орнитологом

Поведение птиц осенью на Среднем Урале меняется: одни сбиваются в стаи, другие откочевывают южнее в поисках корма, а некоторые, наоборот, удивляют свердловчан своим появлением.

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