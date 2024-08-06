Ленобласть стала одним из самых благополучных регионов по состоянию инвестклимата

В портфеле АЭРЛО – 311 активных проектов стоимостью в 6,2 триллиона рублей Ленобласть признана одним из самых благополучных российских регионов по состоянию инвестклимата, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и Агентства экономического развития.
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